Крым выбирает президента

Информация о внештатных ситуациях в Крыму во время проведения второго тура выборов Президента Украины не поступала, участки открылись, заверили корреспондента УНИАН по телефону представители десяти окружных избирательных комиссий, работающих на территории автономии.

«Все участки открылись. Никаких чрезвычайных ситуаций не произошло. На улицах очень скользко», - сказала Юлия СПИРИНА, секретарь окружкома территориального избирательного округа №6, в ведении которого голосование в Феодосии, Судаке и Кировском районе.

«Участки открылись. Есть только одна проблема - часть членов участковых комиссий отказывается ехать к пожилым людям, которые хотят голосовать на дому», - заявила Алена КУЧЕРИНА, член окружной комиссии первого округа, в составе которого два из трех районов Симферополя.

В крымской автономии созданы 1237 участков, они входят в состав десяти избирательных округов. Ориентировочное количество избирателей в регионе - более 1,52 млн. человек.

В охране общественного порядка задействован практически весь личный состав милиции автономии. «Сегодня по два, в некоторых местах даже по три человека (милиционера), на каждом участке», - сообщил по телефону УНИАН начальник пресс-службы крымского управления МВД Александр ДОМБРОВСКИЙ.

Крымское управление МЧС предупреждает о гололедице.

За высший государственный пост в Украине борются руководитель Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ и действующий премьер-министр, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО, которые в первом туре, который прошел 17 января, получили наибольшее количество голосов избирателей. ЯНУКОВИЧ набрал 35,32% голосов, ТИМОШЕНКО - 25,05%.