В Крыму из снежного плена освободили почти 400 человек

88 автомобилей, в которых находились 374 человека, вытянули из снежных заносов в западном Крыму спасатели и сотрудники дорожной службы.

Как сообщила пресс-служба крымского управления МЧС, машины застряли 6 февраля на ряде автодорог Сакского и Раздольненского районов из-за осложнения погодных условий.

На помощь направились почти 100 человек и более 50 единиц техники.

Из снежного плена освободили 62 легковые машины, 16 грузовиков и 10 автобусов.

«Людей с признаками переохлаждения нет», - заявили спасатели.

К утру воскресенья весь автотранспорт эвакуирован «с мест снежных заторов».