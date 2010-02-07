В Крыму из снежного плена освободили почти 400 человек
10:00, 07 февраля 2010Крым
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Застряли легковушки, грузовики и бусы
88 автомобилей, в которых находились 374 человека, вытянули из снежных заносов в западном Крыму спасатели и сотрудники дорожной службы.
Как сообщила пресс-служба крымского управления МЧС, машины застряли 6 февраля на ряде автодорог Сакского и Раздольненского районов из-за осложнения погодных условий.
На помощь направились почти 100 человек и более 50 единиц техники.
Из снежного плена освободили 62 легковые машины, 16 грузовиков и 10 автобусов.
«Людей с признаками переохлаждения нет», - заявили спасатели.
К утру воскресенья весь автотранспорт эвакуирован «с мест снежных заторов».
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