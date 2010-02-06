До 400 милиционеров охраняют порядок на участках Севастополя

До 400 милиционеров охраняют общественный порядок на участках Севастополя во время проведения второго тура выборов президента Украины, сообщила пресс-служба милиции города.

"Во время избирательного процесса для обеспечения охраны общественного порядка в помещениях 2 окружных и 187 участковых избирательных комиссий ежедневно задействовано около 400 сотрудников милиции", - сказано в пресс-релизе.

За каждым участком закреплены двое сотрудников милиции.

"Выделен резерв личного состава. Увеличено количество патрульных нарядов, их маршруты приближены к местам расположения избирательных комиссий", - говорится в сообщении.

Перед началом голосования 7 февраля правоохранители осмотрят помещения участков, прилегающие к зданиям территории. Цель проверок - выявление "подозрительных предметов или веществ".

После милиционеры вместе с председателями комиссий проверяет "целостность опечатанных помещений и сейфов, где хранится документация".

"Охрана избирательного участка будет осуществляться до полного завершения работы участковой комиссии", - говорится в пресс-релизе.

В севастопольском управлении МВД заверяют, что для обеспечения избирательного права самих сотрудников милиции в день проведения второго тура выборов "определен порядок несения службы, позволяющий каждому проголосовать на своем избирательном участке".

За должность президента Украины во втором туре выборов борются два кандидата: Виктор ЯНУКОВИЧ и Юлия ТИМОШЕНКО. Они набрали больше всего голосов избирателей в ходе волеизъявления 17 января.