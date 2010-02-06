России некуда выводить Черноморский флот из Крыма - Кучма

России и Украине нужно на взаимовыгодных условиях продолжить базирование Черноморского флота РФ в Крыму после 2017 года, считает президент Украины в 1994-2005 годах Леонид КУЧМА.

"(Необходимо) на взаимных интересах построить продолжение пребывания российского флота", - сказал КУЧМА в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

Экс-президент считает, что Украине нужно будет повысить плату за базирование ЧФ РФ на ее территории.

"Ну, во-первых, платить за базы так, как платят американцы, как мы (Украина) платим мировые цены за газ", - заявил он, отметив, что отношения между двумя странами должны быть прагматичными.

Кроме того, считает бывший украинский лидер, РФ и Украине нужно подумать о совместных проектах "под решение" проблем ЧФ.

"Допустим, восстановление промышленности, судостроения. У нас же колоссальные возможности! Весь флот военный строился на верфях Украины. Какие-то ещё темы военно-промышленного комплекса посмотрим вместе", - заявил политик.

"Россия провозгласила прекрасный лозунг "Россия, вперёд!", но для того, чтобы России вперёд быть, надо, кроме финансовых и природных ресурсов, иметь человеческие ресурсы, технические, технологические, научные и так далее", - добавил он.

По мнению КУЧМЫ, РФ некуда выводить ЧФ из Севастополя.

"России некуда уходить. Строить базы в Новороссийске? Они (бухты) не очень приспособлены (для ЧФ)", - заявил экс-президент Украины.

Вместе с тем, считает он, с военной точки зрения Черноморский флот для России "ничего не значит".

"Турецкий (флот) в несколько раз больше", - сказал КУЧМА.

"Я понимаю, что такое для России, для россиян Севастополь. Это город русской славы. И когда здесь, в Украине, каждый год подогревали, что вот давайте, давайте, чуть ли ни сегодня выходите, а потом чуть-чуть пыл сбавили, но к 2017 году чтобы ушли. Я не поддерживаю такую позицию", - подчеркнул экс-президент.