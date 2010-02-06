В «Артеке» стартовала первая смена

1800 детей первой в этом году смены принимает межднародный детский центр «Артек» (Крым).

«Впервые за последнее десятилетие в зимнюю смену детский центр принимает максимально возможное количество детей – 1800 мальчишек и девчонок. Работают все 5 лагерей круглогодичного действия: «Морской», «Янтарный», «Хрустальный», «Кипарисный», «Лазурный», - сообщила пресс-служба «Артека».

Дети из интернатов, детских домов, малообеспеченных семей, победители творческих конкурсов, юные спортсмены будут отдыхать в «Артеке» три недели.

Тематика первой смены: «Я и Украина: родной язык».

21 февраля, в Международный день родного языка, состоится открытие литературного фестиваля «Ветер перемен», где будет презентован альманах «Сказочный «Артек». В него войдут лучшие сочинения, стихотворения, рисунки артековцев. Запланирован фестиваль театральных премьер с детскими постановками литературных произведений.

Завершится смена гала-концертом, на котором выступят победители песенных, танцевальных, театральных, поэтических конкурсов.