Задержек выплат пенсий не будет

Задержек выплат пенсий и социальной помощи не будет, заявила заместитель министра труда и социальной политики Елена ГАРЯЧАЯ.

По ее словам, согласно графику, на сегодня профинансировано 27% пенсий за февраль.

ГАРЯЧАЯ сообщила, что министерство ожидает заявки регионов на выплаты помощи семьям с детьми.

«В текущем году, несмотря на то, что не принят закон о бюджете, но приняты законы парламентом, мы их реализуем. Помощь семьям с детьми до трех лет в прошлом году составляла 75% прожиточного минимума, в прошлом месяце мы уже начали выплачивать 100%», - сказала она на брифинге.

ГАРЯЧАЯ напомнила, что с начала года введены льготы для многодетных семей (от трех несовершеннолетних детей и больше).

Минтруда ввело реестр льготников для предоставления льгот на коммунальные тарифы в размере 50%, а также на телефонные разговоры.