25 человек освободили из снежного плена в Крыму
10:41, 06 февраля 2010Крым
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Застряли 14 легковушек и тягач
Пятнадцать автомобилей, в которых находились двадцать пять человек, вытянули спасатели из снежных заносов в Крыму, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Шесть легковых машин и тягач застряли неподалеку от села Крымское в Сакском районе полуострова вечером 5 февраля. 14 человек оказались заблокированными. Автомобили вытянули с помощью троса.
Восемь авто, где находились 11 человек, из-за заноса не могли самостоятельно двигаться сегодня ночью около села Ромашкино также в Сакском районе. Машины освободили из снежного плена.
5 февраля спасатели вытянули из кюветов тягач в Джанкойском районе и грузовик - в Раздольненском. Машины съехали с проезжей части из-за сложных погодных условий.
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