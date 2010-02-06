25 человек освободили из снежного плена в Крыму

Пятнадцать автомобилей, в которых находились двадцать пять человек, вытянули спасатели из снежных заносов в Крыму, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Шесть легковых машин и тягач застряли неподалеку от села Крымское в Сакском районе полуострова вечером 5 февраля. 14 человек оказались заблокированными. Автомобили вытянули с помощью троса.

Восемь авто, где находились 11 человек, из-за заноса не могли самостоятельно двигаться сегодня ночью около села Ромашкино также в Сакском районе. Машины освободили из снежного плена.

5 февраля спасатели вытянули из кюветов тягач в Джанкойском районе и грузовик - в Раздольненском. Машины съехали с проезжей части из-за сложных погодных условий.