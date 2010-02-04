Единственная украинская подлодка готовится к ходовым испытаниям

Украинский флот готовится к швартовым и ходовым испытаниям единственной подводной лодки страны "Запорожье".

4 февраля в Севастополе под руководством командующего Военно-морских сил Украины адмирала Игоря ТЕНЮХА с участием группы ветеранов-подводников прошло совещание, основной целью которого было "предоставление методической и практической помощи" командному составу подлодки, сообщает министерство обороны.

"На прошлой неделе завершена загрузка на "Запорожье" аккумуляторной батареи", - отметила пресс-служба минобороны.

Справка УНИАН. Подводная лодка "Запорожье" (до 21 октября 1997 года корабль назывался Б-435) построена и спущена на воду 29 мая 1970 года в Ленинграде. 4 октября на лодке был поднят военно-морской флаг, а 20 января 1971 года после завершения государственных испытаний, корабль был включен в состав ВМФ СССР.

Многие годы лодка входила в состав Северного флота, с 1990 года - Черноморского флота.

В состав ВМС Украины лодка вошла в июле 1997 года. В том же году, 1 августа, на "Запорожье" подняли государственный флаг и флаг украинского флота.

С 1997 года лодка находится на ремонте.

Надводная водотоннажность подлодки составляет 1950 тонн, подводная - 2500 тонн. Скорость хода в надводном положении - 16,4 узлов, в подводном - 16 узлов. Длина корпуса - 91 метр. Имеет на вооружении торпеды и мины.