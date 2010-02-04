Сотрудников райотдела милиции Крыма обвиняют в избиениях

Сотрудников бахчисарайского райотдела милиции Крыма обвиняют в избиениях граждан. По факту превышения полномочий прокуратура возбудила уголовные дела.

"Подтвердились жалобы граждан на действия милиционеров. Превышение полномочий сотрудниками райотдела выразилось в применении физической силы", - говорится в сообщении пресс-службы крымской прокуратуры.

Действия милиционеров квалифицированы по части 2 статьи 365 Уголовного кодекса Украины.

Превышение полномочий, которое "сопровождалось насилием, применением оружия" или "оскорбляющими личное достоинство пострадавшего действиями", предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с запретом занимать определенные должности сроком до трех лет.

В сообщении прокуратуры не указывается количество потерпевших и правоохранителей.

Ведется следствие.