Увольнение Москаля не отразится на выборах в Крыму - штаб Тимошенко

Отстранение Геннадия МОСКАЛЯ от должности начальника милиции Крыма не отразится на проведении в автономии второго тура выборов президента Украины, считает глава республиканского штаба кандидата Юлии ТИМОШЕНКО Андрей СЕНЧЕНКО.

«Да никак не отразится», - ответил СЕНЧЕНКО во время чат-конференции «Центра журналистских расследований» на вопрос, повлияет ли на второй тур отставка МОСКАЛЯ.

«МОСКАЛЬ - нормальный мент, как говорят, который на дух не переносит бандитов. Я думаю, что в крымской милиции много таких людей, хотя есть и другие, которые вторую зарплату получают именно от бандитов. Выборы - это как раз возможность увидеть и почувствовать, кого в нашей стране больше», - добавил руководитель штаба ТИМОШЕНКО в Крыму.

19 августа 2009 года Кабинет министров назначил МОСКАЛЯ заместителем министра внутренних дел Украины - начальником милиции Крыма. МОСКАЛЬ совмещал работу милиции с работой в Верховной Раде Украины (он - депутат из фракции «Наша Украина - Народная самооборона»).

«Регионалы» обвиняли МОСКАЛЯ в нарушении законодательства. МОСКАЛЬ утверждал, что в силовом ведомстве трудится на общественных началах и зарплату не получает.

Президент Виктор ЮЩЕНКО указом от 1 февраля остановил распоряжение Кабмина о назначении МОСКАЛЯ. При этом речь идет о некоем документе правительства от 16 декабря 2009 года. Президент также обратился в Конституционный суд с просьбой проверить конституционность распоряжения правительства.

В декабре 2009-го первый заместитель председателя ВР, представитель Партии регионов Александр ЛАВРИНОВИЧ заявил, что МОСКАЛЬ уволился из милиции «на полдня», чтобы показать: для прекращения его полномочий как депутата нет юридических оснований, а после того, как суд закрыл дело, «через несколько часов» восстановился на работе.

МОСКАЛЬ назвал действия ЮЩЕНКО агонией. «Это же додуматься надо: снимать высших руководителей МВД специально ко второму туру выборов, чтобы фальсификаторам и провокаторам нечего было бояться… Весь админресурс в Крыму находится в руках Партии регионов, а те - вхожи к Президенту», - сказал он.

3 февраля МВД возложило временное исполнение обязанностей начальника крымской милиции на Евгения БИДАШКО, который занимает должность первого заместителя руководителя главка в автономии - начальника Управления по борьбе с организованной преступностью.

Заместитель председателя Партии регионов Василий ДЖАРТЫ заявил, что МОСКАЛЬ - «верный слуга ЛУЦЕНКО и ТИМОШЕНКО - наконец-то оставил должность, которую незаконно занимал, и убежал из Крыма».