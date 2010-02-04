Дорогу на Ай-Петри закрыли
16:00, 04 февраля 2010Крым
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Никто не убирает. Еще и лавина угрожает
Дорога на плато горы Ай-Петри в Крыму закрыта из-за непогоды и опасности схождения снежных лавин, сообщает пресс-служба севастопольской Госавтоинспекции.
Она обледенела, не имеет встречного разъезда и не обрабатывается снегоуборочной техникой, заявили в ГАИ.
Дорогу закрыли от села Соколиное со стороны Бахчисарая и от Учан-Су со стороны Ялты для всех видов транспорта, кроме автомобилей категории М-1 формулы 4 на 4, под которую попадают только полноприводные джипы и вездеходы.
Госавтоинспекция просит водителей без крайней необходимости не планировать поездки через горные районы Крыма.
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