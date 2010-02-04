Наблюдатели: градус напряженности в Украине повышается

Руководитель миссии международных наблюдателей в Украине от организации CIS-EMO Алексей КОЧЕТКОВ отмечает, что перед вторым туром президентских виборов в Украине "градус напряженности" повышается.

"Градус напряженности стал повышаться именно перед вторым туром выборов", - сказал он в ходе видеомоста Киев-Москва, посвященного выборам в Украине и отношениям двух стран, корреспондент УНИАН.

КОЧЕТКОВ отметил, что первый тур выборов прошел достаточно ровно и ни у кого из международных наблюдателей особых претензий не было.

"Сейчас уже одна из сторон начинает проявлять серьезную нервозность и нагнетать обстановку, хотя особых причин для этого мы, международные наблюдатели, не видим", - добавил он.

КОЧЕТКОВ выразил надежду на то, что здравый смысл восторжествует, все участники избирательного процесса останутся в правовом поле.

"Надеемся, что они будут уважать выбор собственного народа, и мы не увидим повторения тех вещей, которые происходили в 2004 году", - сказал он.