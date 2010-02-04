Ющенко подписал «региональный» закон о выборах президента

Президент Виктор ЮЩЕНКО подписал закон о внесении изменений в закон «О выборах Президента Украины».

Верховная Рада приняла закон 3 февраля. За проголосовали 233 народных депутата из 243, зарегистрированных в сессионном зале (172 депутата от фракции Партии регионов, один – от БЮТ, 29 – от НУ-НС, 27 – от КПУ и 4 – внефракционных).

Принятые изменения были внесены депутатом от Партии регионов, первым вице-спикером парламента Александром ЛАВРИНОВИЧЕМ.

Документом из закона изъято положение, по которому заседание избирательной комиссии является полномочным, если в нем принимает участие не менее двух третей состава комиссии. При этом в случае бездеятельности избирательной комиссии комиссия высшего уровня имеет право принять решение по существу вопроса, отнесенного к компетенции комиссии низшего уровня. В день голосования такие вопросы рассматриваются комиссией высшего уровня безотлагательно.

Законом также предусмотрено, что в случае, если кандидат на пост президента Украины не использовал возможность подать установленное количество кандидатур в состав соответствующей окружной избирательной комиссии за 20 дней до дня повторного голосования, Центризбирком формирует состав окружной комиссии в составе 14 человек (по 7 от каждого кандидата) по представлению председателя областного совета.

В случае, если кандидат в президенты не использовал возможность подать установленное количество кандидатур в состав участковой избирательной комиссии за восемь дней до дня повторного голосования, окружная комиссия формирует состав участковой в количестве 16 человек (по 8 от каждого кандидата) по представлению председателя городского, районного, районного в городе совета.

ЮЩЕНКО подписал изменения к закону о выборах главы государства, учитывая опасность срыва этих выборов, заявила его пресс-секретарь Ирина ВАННИКОВА.

«Сейчас сложилась ситуация, когда выборы президента оказались под угрозой. Поэтому президент Украины подписал изменения к закону о выборах, принятые парламентом, понимая его несовершенство, чтобы гарантировать право каждого гражданина выразить свою позицию в день выборов в соответствии с Конституцией», - сказала ВАННИКОВА на брифинге, передает УНИАН.