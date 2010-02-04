Янукович замахнулся на два по пять

Кандидат в президенты, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ рассчитывает на два пятилетних срока своего пребывания на посту главы государства.

«Я рассчитываю на 10 лет», - заявил ЯНУКОВИЧ в четверг на пресс-конференции в Кривом Роге, передает УНИАН.

Политик подчеркнул, что стратегия реализации его президентской программы, целью которой является всестороннее развитие государства, вхождение Украины в двадцатку самых мощных стран мира, подъем уровня жизни людей, возобновление и повышение международного авторитета государства, рассчитана до 2020 года.

«Я буду на посту Президента пытаться работать так, чтобы через 5 лет не было стыдно смотреть людям в глаза», - ответил ЯНУКОВИЧ на уточняющий вопрос, как ему удастся быть переизбранным на второй срок в случае победы на нынешних выборах.

Второй тур выборов назначен на 7 февраля, в нем примут участие Виктор ЯНУКОВИЧ и Юлия ТИМОШЕНКО, которые набрали больше всего голосов избирателей в ходе волеизъявления 17 января.