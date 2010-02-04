Тимошенко грозит новым майданом

Премьер-министр Украины, кандидат в президенты Юлия ТИМОШЕНКО обещает, что в случае победы Виктора ЯНУКОВИЧА на президентских выборах с использованием фальсификаций намерена организовать протестные акции, передает УНИАН

«Если нам не удастся в организационном порядке обеспечить сохранение честного волеизъявления людей, честного итога этого волеизъявления, мы будем поднимать людей. В этом нет никаких сомнений», - сказала ТИМОШЕНКО на пресс-конференции, отвечая на вопрос, можно ли ожидать нового Майдана в случае победы на выборах ее конкурента.

Второй тур выборов назначен на 7 февраля, в нем примут участие ЯНУКОВИЧ и ТИМОШЕНКО, которые набрали больше всего голосов избирателей в ходе волеизъявления 17 января.

ЯНУКОВИЧ уверен, что «нормальные люди» не пойдут по призыву ТИМОШЕНКО на майданы.

«Это она сама себя пугает. Не пойдут люди ни на какой майдан. Людям надоели ее ложь, авантюрная политика и неспособность эффективно руководить правительством», - сказал оппонент ТИМОШЕНКО на пресс-конференции в Кривом Роге.

Кандидат отметил, что на призыв его конкурентки могут собраться лишь единицы ее сторонников - «любители таких же блюд, которые любит употреблять ТИМОШЕНКО: грязь, ложь, клевета».

«Вот такое общество может там собраться. Нормальные люди на майдан не пойдут», - считает ЯНУКОВИЧ.

Он добавил: подобные заявления ТИМОШЕНКО означают слабость и понимание того, что она проиграет выборы президента.

ЯНУКОВИЧ выразил уверенность, что выборы состоятся.