Рестораторов просят накормить лебедей в Евпатории

Жителей Евпатории, в том числе владельцев кафе и ресторанов, призывают помочь лебедям и уткам, которым трудно прокормиться снежной и морозной зимой.

Сейчас стаи лебедей и уток плавают у берега Черного моря, а также в озере Сасык-Сиваш.

"Птицам не только трудно согреться, но и прокормиться. Поэтому многие из них просто погибают от голода. Отправляясь на прогулку, не забудьте захватить с собой немного хлеба или других съедобных продуктов", - такое обращение размещено на евпаторийском портале "Каламит"

"Хотелось бы, чтобы к этому призыву прислушались владельцы кафе и ресторанов", - отмечают его авторы.

Они говорят, что в мусорные баки отправляются "килограммы остатков еды", которую можно было бы отдать голодным птицам.