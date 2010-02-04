28% украинцев готовы выйти на акции после выборов

Более половины граждан Украины (62,2%) не готовы после выборов президента принимать участие в массовых мероприятиях в поддержку своего кандидата, такие данные приводит Институт Горшенина.

Из них 50,1% ответили на вопрос ”точно нет”, 12,1% - ”скорее нет”.

Более четверти избирателей (28%), напротив, готовы принять участие в массовых акциях в поддержку своего кандидата после выборов. Из них ответ ”точно да” на этот вопрос дали 15,9%, ”скорее да” - 12,1%. Почти каждый десятый украинец (9,7%) затруднился ответить на вопрос.

Подавляющее большинство украинцев (81,7%) заявило, что не готово за вознаграждение участвовать в массовых мероприятиях в поддержку своего кандидата. Из них 73% дали ответ ”точно нет”, 8,7% - ”скорее нет”.

Готовы рассмотреть возможность поддержки кандидата на массовых акциях за деньги 13% украинских избирателей. Из них 6,4% ответили на этот вопрос ”точно да”, 6,6% - ”скорее да”.

Затруднились ответить на вопрос о готовности поддержать кандидата за плату 5,3% респондентов.

Телефонный опрос проводился с 1 по 3 февраля. Согласно случайной выборке опросили 1000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.