6% украинцев готовы продать голос

Девять из десяти украинских избирателей (90,9%) заявили, что не продадут свой голос во втором туре президентских выборов, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом Горшенина.

Согласно данным института, готовы рассмотреть подобные предложения 5,9% опрошенных. Из них 2,7% согласны продать свой голос на выборах за 800 грн. и больше, 1,4% - за сумму от 300 до 800 грн., 1,1% - за сумму от 100 до 300 грн., 0,3% - за сумму от 50 до 100 грн., а 0,4% готовы продать свой голос за сумму меньше 50 грн. Затруднились ответить на данный вопрос 3,1% респондентов.

Большинство украинцев (78,4%) окончательно определилось, за кого будет голосовать во втором туре президентских выборов. Из них уверены точно в своем выборе 75,3%, а 3,1% - скорее уверены. Не определился, кого поддержит, каждый пятый респондент (20,1%). Из них 10% ответили на данный вопрос ”скорее нет” и столько же (10,1%) - ”точно нет”. Затруднились ответить на вопрос 1,4% опрошенных.

Около трети украинских избирателей (33,4%) считают, что качество их жизни в значительной степени зависит от того, кто станет следующим президентом. Около четверти (25,6%) полагают, что качество их жизни зависит от того, кто станет главой государства, лишь в некоторой степени. Уверены, что их жизнь никак не зависит от исхода выборов, 30,3% респондентов, а каждый десятый (10,7%) украинец затруднился ответить на вопрос.

Подавляющее большинство украинцев (86,7%) будет следить за вторым туром президентских выборов. Из них 72,1% заявляют, что будут следить за выборами внимательно, а 14,6% - скорее будет следить. Не собираются наблюдать за ходом второго тура 12,4% опрошенных. Из них 6,7% точно не будут следить, как проходят выборы, а 5,7% - скорее не будут следить. Затруднились ответить на этот вопрос 0,9% респондентов.

Телефонный опрос проводился с 1 по 3 февраля. Согласно случайной выборке опросили 1000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.