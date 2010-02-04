Милиция завела у себя «живые» сканеры

Крымское управление МВД купило тридцать «живых» сканеров, которые позволяют проводить бескрасковое электронное дактилоскопирование (снятие отпечатков пальцев), сообщила пресс-служба ведомства.

Времена, когда «пальчики» брали с помощью валика и чернил, а затем заносили их в бумажные дактилокарты, уходят в прошлое, отмечают в милиции.

30 «живых» сканеров в комплекте с ноутбуками передадут в отделения милиции полуострова. Ноутбуки запаролены, «на них нельзя установить ни одну программу, даже игрушку».

Используя сканеры, сотрудники правоохранительных органов за несколько минут смогут создать качественную дактилокарту задержанного, на которой будет отчетливо виден папиллярный узор.

«Правоохранители исключают вмешательство в систему и изменение папиллярных линий техническим путем. Также электронный «откат» помогает избежать ошибок в виде смазов и искажения отпечатков, очередности и полноты прокатки», - говорится в сообщении.

Крымские правоохранители считают: в Украине нужно принять закон о дактилоскопии - это бы значительно облегчило работу милиции. Силовики не прочь перенять опыт зарубежных коллег и брать отпечатки пальцев у каждого, кто достиг 16-летнего возраста, а затем вносить их в паспорт и водительские права.

Правоохранители используют базу автоматизированной дактилоскопической идентификационной системы «Сонда» не только для розыска преступников, но и поиска без вести пропавших, установления личности неопознанных погибших.

«Всеобщая дактилоскопия упростила бы работу, сведя поиски до суток», - считает начальник следственного управления милиции Крыма Феликс ТРУШЛЯКОВ.