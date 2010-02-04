«Набор наркомана» забрали у кока

Марихуану, бульбулятор, 236 таблеток кодтерпина, в состав которого входит наркотическое вещество, и использованные шприцы обнаружили пограничники в Керчи при оформлении теплохода «Тасе» (флаг Сент-Винсент) в каюте у 28-летнего кока из Севастополя, сообщила пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления.

«То, что молодой человек принимает наркотики, было видно невооружённым глазом», - сказано в сообщении.

Наркотические вещества и бульбулятор изъяли и передали в крымскую таможню «на экспертную оценку».

Сотрудники таможни составили протоколы.

Как уточнили в пресс-службе, кок ушел вместе с теплоходом в Поти (Грузия). Его не задержали - таблетки и марихуану корабельный повар употреблял «в личных целях».