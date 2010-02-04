Суд разрешил в школах русский язык

Конституционный Суд Украины признал неконституционным положение постановления Кабинета министров относительно обязательного применения преподавателями в рабочее время украинского языка, передает УНИАН.

«Так случилось, что языковая политика в нашем государстве является особенно чувствительным вопросом и, особенно, в предвыборное время. Но КС по этому делу действовал исключительно в рамках Конституции и законов, и не преследовал цель какой-либо политизации этого вопроса», - сказал на пресс-конференции в четверг председатель суда Андрей СТРИЖАК.

В КСУ обратились с представлением 52 депутата парламента страны.

Они указывали, что Положение об общеобразовательном учебном заведении правительство постановлением от 30 сентября 2009 года (№ 1033) дополнило новым абзацем. В нем указывалось, что в рабочее время в государственном и коммунальном общеобразовательном учебном заведении педагогические работники обязаны постоянно применять украинский язык, а в государственном и коммунальном общеобразовательном заведении с обучением на языке нацменьшинств наряду с украинским – также язык, на котором там осуществляется учебно-воспитательный процесс.

Анализ нормы свидетельствует: в ней Кабинетом министров определен порядок применения языков учителями общеобразовательных заведений, тогда как по Конституции Украины этот порядок определяется исключительно законами.

Таким образом, Кабмин вышел за пределы своих полномочий, предусмотренных Конституцией и законами Украины. Эта оспариваемая норма не соответствует ч.5 ст.10, ч.2 ст.19, п.4 ч.1 ст.92, ч.3 ст.113, ч.1 ст.117 Основного закона Украины.

Суд решил признать соответствующим Конституции п.24-1 Положения об общеобразовательном учебном заведении, утвержденного постановлением КМУ от 14 июня 2000 года №964, в редакции постановления правительства о внесении изменений в Положение об общеобразовательном учебном заведении от 30 сентября 2009 года №1033.

Также абзац 2 п.46, утвержденного постановлением Кабмина от 14 июня 2000 года №964 в редакции постановления Кабмина о внесении изменений в Положение об общеобразовательном учебном заведении от 30 сентября 2009 года №1033 признан неконституционным. Он утрачивает действие со дня принятия КС этого решения, которое является обязательным для выполнения на территории Украины, окончательным и не может быть обжаловано.