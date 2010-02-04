Каждый 50-й украинец болен раком

В Украине насчитывается более 940 тысяч онкологических больных, это каждый 50-й украинец, заявил президент Виктор ЮЩЕНКО сегодня, во День борьбы с раком.

Глава государства обращается к медикам и научным работникам, представителям власти и общественных организаций, политикам с призывом объединить усилия в борьбе с этой тяжелой болезнью.

"В Украине более 940 тысяч онкологических больных. По оценкам специалистов, до 2020 года количество впервые заболевших может вырасти до 200 тысяч человек в год. Эти цифры не могут не вызывать обеспокоенности, они требуют активных и целенаправленных действий", - отметил ЮЩЕНКО.

По его мнению, в Украине необходимо повысить уровень регулярных диспансерных осмотров населения и диагностирования заболевания на ранних стадиях.

"Делом государства и всего общества является утверждение здорового образа жизни, привлечение людей к занятиям физической культурой и спортом, пропаганда отказа от табакокурения и злоупотребления алкоголем", - добавил ЮЩЕНКО.

Президент обратился к предстоятелям церквей с просьбой провести молебен за здоровье украинского народа.

"Убежден, что, объединив усилия, мы способны спасти жизнь сотен тысяч людей", - говорится в обращении главы государства по случаю Всемирного дня борьбы с раком.