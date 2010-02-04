Крым завалило снегом
13 сел сидят без света... На Чатыр-Даге велика угроза схода лавин... Штормовое предупреждение продлили на четверг и пятницу...
Штормовое предупреждение, объявленное в Крыму в начале недели, продлено на четверг и пятницу.
Как сообщила пресс-служба крымского управления МЧС, 4 и 5 февраля на дорогах автономии - снежный накат и гололедица, на полуострове будет идти сильный снег.
Тем не менее, проезд по крымских трассам свободен.
В четверг на восточном склоне горы Чатыр-Даг велика угроза схождения снежных лавин.
Гололедица сохранится в Симферополе до конца недели.
3 февраля в Крыму из-за непогоды без света остались 76 населенных пунктов. Работают бригады электриков.
13 населенных пунктов в восьми регионах остаются без электроснабжения. Таковы данные на утро четверга.
Сильные снегопады в Крыму вызвал циклон. По данным телеканалов, за несколько часов в автономии выпало до сорока сантиметров снега.
1 февраля крымское управление МЧС объявило штормовое предупреждение на вторник и среду. Спасатели предупреждали о сильном мокром снеге, метели и гололеде.