Джип не поделил дорогу с автобусом
10:10, 04 февраля 2010Крым
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Пострадали два человека
Два человека пострадали в Крыму в результате столкновения внедорожника и рейсового автобуса.
Как сообщила пресс-служба крымского упарвления МЧС, авария произошла 3 февраля на 36-м километре трассы Евпатория - Симферополь.
Возле села Красное автомобиль Toyota Land Cruiser врезался в автобус, который следовал по маршруту «Саки - Симферополь».
Водитель машины не справился с управлением, отмечают в МЧС.
Пассажиров рейсового автобуса пересадили в другой автобус и отвезли в Симферополь. За медпомощью они не обращались.
В ДТП пострадали два пассажира Toyota Land Cruiser, среди них ребенок 2001 года рождения.
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