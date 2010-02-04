Джип не поделил дорогу с автобусом

Два человека пострадали в Крыму в результате столкновения внедорожника и рейсового автобуса.

Как сообщила пресс-служба крымского упарвления МЧС, авария произошла 3 февраля на 36-м километре трассы Евпатория - Симферополь.

Возле села Красное автомобиль Toyota Land Cruiser врезался в автобус, который следовал по маршруту «Саки - Симферополь».

Водитель машины не справился с управлением, отмечают в МЧС.

Пассажиров рейсового автобуса пересадили в другой автобус и отвезли в Симферополь. За медпомощью они не обращались.

В ДТП пострадали два пассажира Toyota Land Cruiser, среди них ребенок 2001 года рождения.