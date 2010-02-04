Снег продолжит кошмарить Крым

Штормовое предупреждение, объявленное в Крыму в начале недели, продлено на четверг и пятницу.

Как сообщила пресс-служба крымского управления МЧС, 4 и 5 февраля на дорогах автономии - снежный накат и гололедица, на полуострове будет идти сильный снег.

Тем не менее, проезд по крымских трассам свободен.

В четверг на восточном склоне горы Чатыр-Даг велика угроза схождения снежных лавин.

Гололедица сохранится в Симферополе до конца недели.

3 февраля в Крыму из-за непогоды без света остались 76 населенных пунктов. Работают бригады электриков.

13 населенных пунктов в восьми регионах остаются без электроснабжения. Таковы данные на утро четверга.

Сильные снегопады в Крыму вызвал циклон. По данным телеканалов, за несколько часов в автономии выпало до сорока сантиметров снега.

1 февраля крымское управление МЧС объявило штормовое предупреждение на вторник и среду. Спасатели предупреждали о сильном мокром снеге, метели и гололеде.