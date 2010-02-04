На симферопольский горсовет завели дело
09:19, 04 февраля 2010Крым
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Пять лет отфутболивал горожанку
Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по факту неисполнения решения суда должностными лицами симферопольского городского совета, которые пять лет игнорировали требования горожанки о выкупе земельного участка, находящегося под принадлежим ей объектом недвижимости, сообщила пресс-служба ведомства.
"Столько времени они не исполняли решение суда, предписывающего удовлетворить заявление истицы", - говорится в пресс-релизе.
Действия должностных лиц горсовета квалифицированы как "неисполнение судебного решения, причинившее существенный вред охраняемым законом правам и свободам гражданина".
Следствие ведет городская прокуратура.
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