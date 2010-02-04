Чинуши раздали чужую землю
09:11, 04 февраля 2010Крым
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Земельщики предстанут перед судом
Должностные лица отдела земельных ресурсов Нижнегорского поссовета Крыма обвиняются в незаконной выдаче документом на два участка в соседнем поселке, заявила крымская прокуратура.
"Выдав гражданам "нужные" справки, земельщики расширили владения Нижнегорского поссовета, включив в них два участка Митрофановского совета", - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.
Громаде Митрофановского поссовета причинили полсотни тысяч гривен ущерба.
Прокуратура Нижнегорского района квалифицировала действия работников отдела земресуров как злоупотребление служебным положением и должностной подлог.
Собранные надзорным ведомством доказательства вины земельщиков переданы в суд.
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