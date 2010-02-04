Чинуши раздали чужую землю

Должностные лица отдела земельных ресурсов Нижнегорского поссовета Крыма обвиняются в незаконной выдаче документом на два участка в соседнем поселке, заявила крымская прокуратура.

"Выдав гражданам "нужные" справки, земельщики расширили владения Нижнегорского поссовета, включив в них два участка Митрофановского совета", - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Громаде Митрофановского поссовета причинили полсотни тысяч гривен ущерба.

Прокуратура Нижнегорского района квалифицировала действия работников отдела земресуров как злоупотребление служебным положением и должностной подлог.

Собранные надзорным ведомством доказательства вины земельщиков переданы в суд.