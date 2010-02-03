Люди Тимошенко обвинили регионалов в подделке документов

Крымский штаб кандидата в президенты Украины Юлии ТИМОШЕНКО заявляет о подделке документов членами двух участковых избирательных комиссий, представляющих кандидата Виктора ЯНУКОВИЧА.

«В избирательных комиссиях №94 и №96 представители Партии регионов подделали избирательную документацию, а именно: подписи секретарей в постановлениях комиссии (№ 94 - от 01 февраля №1 и постановлении комиссии № 96 от 31 января № 1)», - говорится в заявлении крымского штаба.

«Согласно законодательству решения избирательных комиссий должны подписывать председатель и секретарь», отмечают в штабе.

«Каким-то образом в графах постановлений, напротив (фамилии) секретаря значились подписи, которые не являются подписями соответствующих лиц. Более того, по датам, указанным в постановлениях, заседания избирательных комиссии вообще не проводились», - говорится в заявлении.

БЮТ направил жалобу в прокуратуру Бахчисарайского района Крыма на действия членов комиссии от Партии регионов в округе №10.

Партия регионов пока не отреагировала на заявление бютовцев, которое передано в СМИ вечером в среду.