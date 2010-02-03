На улице Партии регионов праздник: Москаль повержен

В Партии регионов cчитают торжеством демократии отстранение Геннадия МОСКАЛЯ от должности начальника крымской милиции.

«Эпоха лжи заканчивается, возвращается уважение к демократии, законам, нормам Конституции. Даже Геннадий МОСКАЛЬ - верный слуга ЛУЦЕНКО и ТИМОШЕНКО - наконец-то оставил должность, которую незаконно занимал, и убежал из Крыма», - говорится в заявлении заместителя председателя Партии регионов Василия ДЖАРТЫ, которого называют куратором Крыма по линии ПР.

«Он (МОСКАЛЬ) так и не смог доказать ни одно из своих голословных обвинений в адрес Партии регионов», - добавил ДЖАРТЫ.

«В Крыму МОСКАЛЯ надолго запомнят - как чемпиона по беззастенчивому вранью», - сказал представитель Партии регионов.

19 августа 2009 года Кабинет министров назначил МОСКАЛЯ заместителем министра внутренних дел Украины - начальником милиции Крыма.

МОСКАЛЬ совмещал работу в милиции с работой в Верховной Раде Украины (он - депутат из фракции «Наша Украина - Народная самооборона»).

«Регионалы» обвиняли МОСКАЛЯ в нарушении законодательства.

По закону парламентарий не имеет права быть членом Кабмина, руководителем центрального органа исполнительной власти, а также заниматься оплачиваемой деятельностью.

МОСКАЛЬ в ответ заявлял, что в силовом ведомстве трудится на общественных началах и зарплату не получает.

2 февраля президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился в Конституционный суд с просьбой проверить конституционность распоряжения Кабинета министров о назначении депутата МОСКАЛЯ на должности в милиции.

Кроме того, ЮЩЕНКО указом от 1 февраля остановил распоряжение Кабмина о назначении МОСКАЛЯ. При этом речь идет о некоем распоряжении правительства 16 декабря 2009 года.

В декабре 2009 года экс-руководитель управления МВД Крыма Анатолий МОГИЛЕВ, который ныне возглавляет крымский штаб кандидата в президенты Виктора ЯНУКОВИЧА, заявил, что МОСКАЛЬ уволен с должности начальника милиции автономии. МОСКАЛЬ тогда это опроверг.

Позже первый заместитель председателя ВР Александр ЛАВРИНОВИЧ заявил, что МОСКАЛЬ уволился из милиции «на полдня», чтобы показать: для прекращения его полномочий как депутата юридических оснований нет, а после того, как суд закрыл дело, «через несколько часов» восстановился на работе.

Временное исполнение обязанностей начальника крымской милиции возложено на Евгения БИДАШКО, который занимает должность первого заместителя руководителя главка МВД в автономии - начальника Управления по борьбе с организованной преступностью.