Москалю нашли временную замену

Временное исполнение обязанностей начальника крымской милиции возложено на Евгения БИДАШКО, который занимает должность первого заместителя руководителя главка МВД в автономии – начальника Управления по борьбе с организованной преступностью.

Приказ подписал первый заместитель министра внутренних дел Украины Михаил КЛЮЕВ, сообщил департамент связей с общественностью МВД.

Президент Виктор ЮЩЕНКО указом от 1 февраля остановил действие распоряжения Кабинета министров о назначении Геннадия МОСКАЛЯ заместителем министра внутренних дел - начальником крымского управления МВД.