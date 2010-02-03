Москалю нашли временную замену
19:42, 03 февраля 2010Крым
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Приказ подписал не Луценко
Временное исполнение обязанностей начальника крымской милиции возложено на Евгения БИДАШКО, который занимает должность первого заместителя руководителя главка МВД в автономии – начальника Управления по борьбе с организованной преступностью.
Приказ подписал первый заместитель министра внутренних дел Украины Михаил КЛЮЕВ, сообщил департамент связей с общественностью МВД.
Президент Виктор ЮЩЕНКО указом от 1 февраля остановил действие распоряжения Кабинета министров о назначении Геннадия МОСКАЛЯ заместителем министра внутренних дел - начальником крымского управления МВД.
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