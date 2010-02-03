Севастополь требует не пускать экстремистов на выборы

Обеспечения демократического волеизъявления во втором туре президентских выборов в Украине, недопущения вмешательства в процесс экстремистов из других государств и кровопролития потребовал севастопольский городской совет от президента, Верховной Рады и правоохранительных органов.

«В процессе подготовки к проведению второго тура президентских выборов ситуация все больше обостряется. В частности, в связи с информацией о прибытии в Украину, особенно в южные и восточные области, под видом наблюдателей грузинских экстремистов возникает угроза массовых волнений, кровопролития среди мирного населения, самого существования конституционного порядка Украины, а также срыва демократических и прозрачных выборов с возможным дальнейшим силовым вариантом развития событий, в том числе с захватом государственных учреждений и органов местного самоуправления», - говорится в обращении, принятом на внеочередном пленарном заседании в среду, передает УНИАН.

Депутаты считают, что существует реальная угроза реализации сценария «дестабилизации ситуации в государстве при участии внешних и внутренних деструктивных сил».

Этот сценарий, по их мнению, провоцируется действиями премьер-министра, кандидата на пост президента Юлии ТИМОШЕНКО «путем организации прибытия в Украину граждан Грузии якобы как «боеспособных» наблюдателей».

Горсовет предложил управлениям МВД и СБУ в Севастополе принять меры «по предупреждению вмешательства в избирательный процесс, недопущению провокаций и соблюдению общественного порядка в день выборов».

Представители Партии регионов и кандидата на пост президента Виктора ЯНУКОВИЧА во время и после первого тура заявили, что под видом грузинских наблюдателей в Украину должны были приехать специально обученные боевики для срыва выборов на отдельных участках.

Грузинские наблюдатели не будут присутствовать в Украине во время проведения второго тура президентских выборов, такую позицию президента Грузии Михаила СААКАШВИЛИ огласила пресс-спикер главы государства Манана МАНДЖГАЛАДЗЕ. «Из-за того, что присутствие грузинских наблюдателей в Украине вызвало разногласие мнений, на второй тур выборов украинского президента Грузия не будет отправлять наблюдателей. Мы призываем граждан Грузии, которые находятся в Украине под эгидой разных международных организаций, возвратится на родину», - сказала МАНДЖГАЛАДЗЕ.