Горсовет Севастополя: бойцы УПА - пособники фашистов, а не герои

Севастопольский городской совет осудил подписание президентом Виктором ЮЩЕНКО указа о чествовании участников борьбы за независимость Украины в XX столетии и его поручение Кабинету министров разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады закон о правовом статусе участников таких воинов, передает УНИАН.

«Участники формирований ОУН-УПА - пособники фашистов, и севастопольцы никогда не будут считать их героями, и не поставят в один строй с уважаемыми ветеранами - советскими воинами-освободителями», - говорится в принятом на внеочередном пленарном заседании сессии заявлении горсовета.

По утверждению депутатов, «именно этого решения президента Украины ждало правительство Юлии ТИМОШЕНКО, умышленно затягивая принятие решения об объявлении 2010 года Годом ветеранов Великой Отечественной войны, предлагая расширить его действие и на ветеранов УПА».

Горсовет считает, что «такими действиями президент и премьер-министр Украины провоцируют не только раскол в украинском обществе, но и противостояние между участниками Великой Отечественной войны и воинами ОУН-УПА».

Депутаты вновь потребовали от ЮЩЕНКО и ТИМОШЕНКО «объявить 2010 год Годом ветеранов Великой Отечественной войны и предпринять все меры для улучшения социального, медицинского, бытового обеспечения ветеранов ВОВ».

Севастопольский горсовет требуют от кандидатов на пост президента в случае избрания на главный пост в стране отменить указ ЮЩЕНКО о чествовании участников борьбы за независимость Украины в XX столетии.

Депутаты обратились в Верховную Раду Украины «с требованием принять законы, запрещающие героизацию и реабилитацию фашистских прислужников».