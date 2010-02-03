Крымская УНП рада: Бандера - герой, воины УПА - борцы за независимость

Крымская организация Украинской народной партии поддерживает указы президента Виктора ЮЩЕНКО о присвоении звания Героя Украины Степану Бандере и о чествовании участников борьбы за независимость страны в ХХ веке, сообщила пресс-служба УНП.

«Мы поддерживаем президента в его благородных действиях почтить память людей, отстаивавших национальную идею и боровшихся за независимость Украины. Наконец у нас достойно чествуют память именно борцов за свободную Украину, а не ее палачей Ленина и его соратников, фамилии которых, к сожалению, до сих пор носят крымские населенные пункты и улицы», - заявил председатель управы крымской УНП Николай БОРИСЕНКО.

Он добавил, что УНП выступает за запрещение коммунистической идеологии и ликвидацию символов тоталитарного и коммунистического режимов и требует принять закон, который в ноябре 2009 года внесли в парламент депутаты - представители Украинской народной партии Иван ЗАЕЦ и Ярослав ДЖОДЖИК.