Севастополь захлестнули слухи о судне с боевиками

Севастопольская милиция опровергает распространяемую в городе информацию о нахождении в порту судна с большим количеством то ли "грузинских боевиков", то ли "грузинских наблюдателей", передает УНИАН.

"Мне этот вопрос несколько дней назад задавал и председатель городского совета Валерий САРАТОВ. Вопрос звучал примерно в такой постановке, что в акватории города находится пассажирское судно с большим количеством грузинских боевиков", - заявил начальник милиции Севастополя Валерий ПЕТУХОВ в среду на внеочередной сессии горсовета на вопрос депутата-"регионала" Сергея ЖИВОДУЕВА.

Милиция вместе со службой безопасности проверила информацию.

"Что подтвердилось, вернее, что оказалось на самом деле? Действительно, на территории порта стояло иностранное судно, в составе экипажа которого находились три гражданина Грузии", - сказал он.

По словам ПЕТУХОВА, из Бердянска на автобусе в Севастополь приехали еще четыре гражданина "грузинской национальности", которые "пополнили состав экипажа".

"(Это) вся информация о грузинах, которой мы сегодня располагаем", - подчеркнул силовик.

"Понимая напряженность ситуации, понимая желание на этой ситуации кому-то сыграть и наиграть лишние баллы, (милиция) очень четко отслеживает эти события", - заявил ПЕТУХОВ.