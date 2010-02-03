Ленморниипроект подготовит проект пирса в Керченском рыбпорту

"ЛенМорНИИПроект-Украина" (Одесса) стал победителем открытых торгов госпредприятия "Керченский морской рыбный порт" на работы по проектированию пирса №7-а причального комплекса для перегрузки сжиженных углеводородных газов в танкеры-газовозы дедвейтом до 5000 тонн в акватории порта.

Как говорится в "Вестнике государственных закупок" №5(393), стоимость договора – 749 тыс. грн.

Справка УНИАН. Тендер на проектирование пирса № 7-а причального комплекса для перегрузки сжиженных углеводородных газов в порту Керченский морской рыбпорт объявлял уже дважды.

Керченский морской рыбный порт выполняет работы по морской перевозке и перемещению крупногабаритных грузов, а также хранению транспортных и грузовых судов.