Крымский кабмин просят отменить выдачу земли в мекке планеризма

Совету министров Крыма следует отменить решение государственной администрации Кировского района автономии об отводе земельных участков в районе горы Клементьева, которая пользуется популярностью у планеристов, считает прокуратура.

«Прокуратура автономии внесла представление крымскому правительству об устранении нарушений законодательства, связанных с принятием Кировской райгосадминистрацией незаконных распоряжений об отводе участков в районе горы Клементьева для ведения садоводства и личного сельского хозяйства», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Прокуратура отмечает, что в соответствии с Конституцией Крыма, именно Совмин в пределах своей компетенции имеет право отменять акты местных администраций «по вопросам исполнения государственных функций и полномочий, если они приняты с нарушением законов Украины, постановлений Кабинета министров».

Гору Клементьева называют «колыбелью советской авиации». Здесь начинали свой путь будущие конструкторы Олег Антонов, Александр Яковлев, Сергей Ильюшин, создатель космических кораблей академик Сергей Королев.

В наши дни на горе продолжают проходить учебно-тренировочные сборы, соревнования и просто полеты на безмоторных летательных аппаратах.

Власти Кировского района Крыма приняли решение о выделении земли в районе горы. Против этого выступают летчики и планеристы.

Прокурор Кировского района автономии внес два протеста на распоряжения главы райгосадминистрации, принятые в 2009 году, поскольку они противоречат нормам земельного и воздушного кодексов Украины.

Предусмотренные для предоставления земельные участки находятся в охранной зоне аэродрома и радиотехнических средств центра планерного спорта «Коктебель». Использование земель «должно быть согласовано с Госавиаадминистрацией и имеет ограничение относительно расположения объектов, которые будут влиять на безопасность полетов», заявили в прокуратуре.