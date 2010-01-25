В Севастополе пункт обогрева за сутки приютил более 120 человек

20:13, 25 января 2010
Крым
4 0

Угощают горячим чаем

Передвижной пункт обогрева развернуло в воскресенье в Севастополе управление МЧС. За сутки он "приютил" более 120 человек.

По информации спасателей, до конца холодов для каждого нуждающегося работает полевая кухня, круглосуточно тут угощают горячим чаем, а также есть место, где можно просто отогреться в палатке у печки-буржуйки.

Кроме того, в палаточном городке постоянно дежурят специалисты МЧС: при необходимости фельдшер готов предоставить первую помощь замерзающим, а при возникновении серьезной угрозы для здоровья - вызвать «скорую».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter