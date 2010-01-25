Центризбирком дал отмашку на второй тур выборов президента

Центральная избирательная комиссия назначила на 7 февраля второй тур выборов президента Украины.

Председатель ЦИК Владимир ШАПОВАЛ на заседании в понедельник отметил, что 17 января ни один из кандидатов в президенты не получил больше 50% голосов избирателей, что дает основания для проведения второго тура.

В избирательных бюллетенях для голосования 7 февраля будут фамилии Виктора ЯНУКОВИЧА и Юлии ТИМОШЕНКО, которые по итогам голосования 17 января получили наибольшее количество голосов. Согласно окончательным данным ЦИК, ЯНУКОВИЧ в первом туре получил 35,32% голосов избирателей, ТИМОШЕНКО – 25,05%.