Поселок на ЮБК оставили без кабельного TV

Небольшая частная телекомпания незаконно предоставляла услуги кабельного телевидения в поселке на Южном берегу Крыма, нарушение выявили сотрудники налоговой милиции.

У фирмы не было лицензии на распространение информационных программ по заказам абонентов.

"При ретрансляции 47 каналов телекомпания нарушала права на объект интеллектуальной собственности: отсутствовали договоры на ретрансляцию многих программ в кабельной сети", - говорится в сообщении пресс-службы крымской налоговой.

Кроме того, телекомпания не выдавала абонентам чеки при оплате за услуги кабельногно ТВ, "денежные средства по кассовому аппарату не проводились".

Налоговые милиционеры составили протокол, изъяв 58 ресиверов и коммуникаторов.

Материалы дела сотрудники ведомства направят в суд.