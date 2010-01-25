Бойцы МЧС грели лапы парочке лебедей в Крыму

Спасатели оказали помощь двум лебедям, которые примерзли лапами ко льду на берегу озера Сасык-Сиваш в западном Крыму, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Вечером в воскресенье к евпаторийским спасателям обратились жители Крыма с просьбой вызволить птиц из ледяного плена.

«Два молодых лебедя оторвались от своих опытных собратьев, плававших в протоке. Парочка находилась на мелководье у берега, где вода вскоре покрылась льдом, сковав птиц», - сказано в сообщении.

Температура воздуха составляла 16 градусов мороза, дул ветер. Температура воды в озере была около 2 градусов тепла.

Чтобы вызволить лебедей, спасатели устроили им «ванночки»: лили теплую воду на вмерзшие в лед лапы.

Евпаторийские бойцы говорят, что такое «пернатое» спасение им приходится совершать впервые, отметили в МЧС.