Депутат сжег паспорт в знак протеста против Бандеры-героя
10:19, 25 января 2010Крым
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Действо происходило в Севастополе
В Севастополе депутат Ленинского районного совета Константин ЗАРУДНЕВ (ПСПУ) демонстративно сжег паспорт гражданина Украины в знак протеста против присвоения Степана Бандере звания Героя страны.
ЗАРУДНЕВ заявил, что «не хочет быть гражданином страны, в которой фашистов награждают орденами».
Перед тем, как поджечь паспорт и бросить его в урну, депутат оторвал от него свое фото.
ЗАРУДНЕВ надеется когда-то вклеить это фото в паспорт гражданина Крыма.
«Действо» происходило на площади Нахимова, в присутствии нескольких десятков журналистов.
Работники милиции составлен рапорт. Остатки паспорта милиционеры достали из урны и увезли с собой.
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