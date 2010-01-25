Депутат сжег паспорт в знак протеста против Бандеры-героя

В Севастополе депутат Ленинского районного совета Константин ЗАРУДНЕВ (ПСПУ) демонстративно сжег паспорт гражданина Украины в знак протеста против присвоения Степана Бандере звания Героя страны.

ЗАРУДНЕВ заявил, что «не хочет быть гражданином страны, в которой фашистов награждают орденами».

Перед тем, как поджечь паспорт и бросить его в урну, депутат оторвал от него свое фото.

ЗАРУДНЕВ надеется когда-то вклеить это фото в паспорт гражданина Крыма.

«Действо» происходило на площади Нахимова, в присутствии нескольких десятков журналистов.

Работники милиции составлен рапорт. Остатки паспорта милиционеры достали из урны и увезли с собой.