Митинг требовал создать площадь республики в Симферополе (фото)

Укрепить полномочия Крыма и сделать 20 января выходным на его территории требовали активисты движения «Русское единство» и партии «Союз» на митинге в Симферополе по случаю 19-ой годовщины референдума о восстановлении крымской автономии, передает УНИАН.

Представители «Русского единства» прошли колонной от площади Советской по центральным улицам города к зданию крымского парламента. Участники шествия несли большой флаг Крыма и флаги свой организации обычных размеров. На площадке перед Верховной радой Крыма они провели митинг вместе с активистами партии «Союз».

По оценкам сотрудников милиции, которые следили за общественным порядком, в акции приняли участие около тысячи человек.

«У нас были непростые 19 лет, были победы, были поражения, но сегодня мы можем с уверенностью сказать, что республика Крым состоялась», - отметил лидер Русской общины Крыма Сергей ЦЕКОВ.

Митингующие держали в руках транспаранты: «Крыму - экономическую автономию!», «Русскому языку - государственный статус!», «Отменить поправку Зайца!» и другие.

Ряд активистов несколько раз скандировали «Республике слава!» и «Русское единство!» и стучали палками по пяти пустым металлическим бочкам.

Участники митинга призвали крымских парламентариев сделать День АРК нерабочим в автономии и вместе с депутатами горсовета Симферополя принять решение «о переименовании центральной площади столицы Крыма в Площадь республики с установкой памятного знака», символизирующего автономию.

«Мы должны сделать все, чтобы наши дети и внуки гордились республикой, а для этого в Симферополе должна появиться Площадь республики, должны появиться символы республики, этот день (20 января) должен быть самым праздничным», - сказал ЦЕКОВ.

20 января 1991 года абсолютное большинство крымчан на общекрымском референдуме высказались за восстановление автономии. Особый статус закрепил закон, принятый Верховным Советом УССР 12 февраля 1991 года.