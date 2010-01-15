Капитаны, виновные в крушении буксира «Нефтегаз-67», приговорены к тюрьме

Гонконгский суд приговорил к тюремному заключению капитанов украинского буксира «Нефтегаз-67» и китайского сухогруза «Яохай», а также двух китайских лоцманов, признав их виновными в гибели 18 моряков в результате столкновения двух судов в Южно-Китайском море в марте 2008 года.

Капитан «Нефтегаза-67» получил три года два месяца, капитан «Яохая» - два года четыре месяца, три года - один из лоцманов, второй - два года четыре месяца, сообщил корреспонденту УНИАН по телефону пресс-секретарь Министерства транспорта и связи Украины

«Вердикт вынесен. Пока мы располагаем устной информацией, полученной по своим каналам. Официальное решение суда мы пока не получили», - сообщили в Минтрансе.

Адвокаты украинского капитана намерены обжаловать приговор.

Буксир и сухогруз столкнулись 22 марта 2008 года в условиях тумана близ побережья Гонконга. «Нефтегаз-67» затонул за считанные минуты. На его борту находились 25 человек, в том числе крымские моряки. Удалось спастить лишь шести украинцам и гражданину Китая.

Рассмотрение дела в суде должно было начаться еще в 2008 году, но его неоднократно откладывали.

Суд решил, что у буксира и сухогруза было достаточно времени, чтобы избежать столкновения, но они начали что-то предпринимать лишь за минуту до него.