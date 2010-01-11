Прогноз погоды в Украине на вторник

Снег и мороз вернутся в Украину во вторник.

Как сообщает укргидрометцентр, 12 января в западных и северных областях страны ожидается снег (на севере - небольшой). Температура ночью и днем - 1-6° мороза, на севере Левобережья и в Карпатах - 7-9° мороза.

На остальной территории будет идти дождь и мокрый снег. Температура на протяжении суток от 3° мороза до 2° тепла, в южных областях днем до 6° тепла. На дорогах страны, кроме юга и востока, гололедица.

В Крыму дождь, в горах - с мокрым снегом. Температура ночью составит 2-7° тепла, днем - 5-10°.

Ветер восточный (в западных областях - северо-западный), 7-12 м/с. В Крыму и восточных областях местами порывы до 20 м/с.

В Киевской области и Киеве облачная погода. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 7-12 м/с. В области на протяжении суток будет 1-6° мороза, в столице - 1-3° мороза.