Люди с двумя паспортами к голосованию не допускаются

Управление военной контрразведки Службы безопасности Украины в крымской автономии и Севастополе обращает внимание избиркома №224 на недопустимость голосования работников военных частей и учреждений Черноморского флота России, которые имеют украинские и российские паспорта, на выборах президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил один из членов Окружной избирательной комиссии ТИО №224 на заседании окружкома.

По его информации, 7 января в окружком на имя ее председателя Анны ИЗОТОВОЙ поступило письмо от начальника управления военной контрразведки, в котором обращается внимание на внесение одиннадцати военных частей и учреждений ЧФ РФ в список границ 6 участков.

Не исключается, что "среди данной категории граждан есть лица, имеющие так называемое двойное гражданство, то есть, одновременно украинские и российские паспорта", говорится в письме.

Кроме того, отметил член окружкома, в письме выражается беспокойство из-за отсутствия информации о создании заграничного избирательного участка на спасательном буксире “СБ-36” военной части 26979 ЧФ РФ, в составе экипажа которого есть граждане Украины. Буксир длительное время находится за пределами Украины.

В письме отмечается, что это создает предпосылки для нарушения ряда законов Украины.

Управление военной контрразведки просит окружком во время упорядочения избирательных списков рассмотреть вопросы в ходе своих заседаний.

Предлагается в случае выявления во время голосования лиц, имеющих так называемое двойное гражданство, акцентировать на этом внимание работников органов МВД, которые будут дежурить на избирательных участках.

Окружком принял информацию к сведению.

Как заявила ИЗОТОВА, о судне “СБ-36” и о том, что на нем находятся 32 гражданина Украины, окружкому стало известно лишь 7 января. Она отметила, что комиссия не знает, в каком городе и в какой стране судно будет находиться 17 января - в день проведения выборов.