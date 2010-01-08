Отношения Украины и России нужно шлифовать в Крыму – Литвин

Крым должен стать местом для отшлифовки отношений Украины и Российской Федерации, считает председатель Верховной Рады, кандидат на пост президента Владимир ЛИТВИН, сообщает пресс-служба украинского парламента.

«Лабораторией, в которой бы отшлифовывались и предлагались для всей страны подходы, принципы организации взаимодействия между Украиной и Россией», - сказал ЛИТВИН в пятницу в Крыму.

«Этого требует историческая память, этого требует переплетение человеческих судеб, в этом нуждается вера, этого требует экономический прагматизм, этого требуют политические подходы», - заявил спикер.

По его словам, сильная Украина - это плюс для РФ. «Мы должны взаимодействовать, дополняя друг друга, чтобы реализовать тот огромный потенциал, который есть и у Украины, и у России», - сказал кандидат в президенты.

Он предлагает объявить день проведения Переяславской Рады - 8 января - днем украино-российской дружбы. «Это крайне необходимо для возобновления исторической справедливости... Богдан Хмельницкий действовал в унисон с вызовами эпохи. Эта личность не разъединяет, а объединяет украинский народ. Именно таких людей можно назвать великими украинцами», - сказал ЛИТВИН.