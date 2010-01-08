Литвин: в органы власти Крыма должны избираться только крымчане

Право избираться в крымские органы власти должны иметь только коренные жители Крыма, считает председатель Верховной Рады Украины, кандидат на пост президента Владимир ЛИТВИН, сообщает пресс-служба парламента.

«Чтобы не было «заезжих летунов», которые будут решать, в том числе, и земельные вопросы, необходимо разбить монополию на власть, которая нацелена лишь на одно - решение вопросов своей команды и одного своего клана», - сказал ЛИТВИН в пятницу в Крыму.

Спикер выступает за полную инвентаризацию земель как в Крыму, так и по всей Украине. «Полная инвентаризация каждого земельного участка, каждого населенного пункта предусматривает составление реестра землепользователей, в соответствии с которым все незаконно выделенные участки должны быть возвращены назад», - отметил ЛИТВИН.