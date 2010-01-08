Два севастопольских чиновника погорели на взятке

Правоохранители разоблачили в Севастополе начальника одного из управлений районной государственной администрации и его заместителя, которые получили 1,5 тысячи долларов взятки, сообщает пресс-служба МВД Украины.

Деньги чиновники вымогали у местного жителя за содействие в предоставлении разрешений на размещение шести торговых мест.

Прокуратура возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "получение взятки".