Два севастопольских чиновника погорели на взятке

10:00, 08 января 2010
Крым
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Возбуждено уголовное дело

Правоохранители разоблачили в Севастополе начальника одного из управлений районной государственной администрации и его заместителя, которые получили 1,5 тысячи долларов взятки, сообщает пресс-служба МВД Украины. 

Деньги чиновники вымогали у местного жителя за содействие в предоставлении разрешений на размещение шести торговых мест.  

Прокуратура возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "получение взятки". 

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