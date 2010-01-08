Два севастопольских чиновника погорели на взятке
10:00, 08 января 2010Крым
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Возбуждено уголовное дело
Правоохранители разоблачили в Севастополе начальника одного из управлений районной государственной администрации и его заместителя, которые получили 1,5 тысячи долларов взятки, сообщает пресс-служба МВД Украины.
Деньги чиновники вымогали у местного жителя за содействие в предоставлении разрешений на размещение шести торговых мест.
Прокуратура возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "получение взятки".
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