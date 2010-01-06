Милиция повязала 6 противников Тягнибока в Севастополе (фото)

Севастопольская милиция в среду задержала 6 участников пикета делового и культурного центра, в котором кандидат на пост президента Украины, лидер объединения «Свобода» Олег ТЯГНИБОК проводил встречу с избирателями, сообщил начальник штаба управления МВД Сергей ПОМЕЛКОВ.

«Правоохранительные органы со своей основной задачей - обеспечением общественного порядка и безопасности охраняемого лица, справились. Общественный порядок был обеспечен достаточно организованно», - сказал он корреспонденту УНИАН.

По словам ПОМЕЛКОВА, милиции удалось избежать «прямых стычек между политическими силами противоположных взглядов».

«Основную задачу мы выполнили, то есть, и представители севастопольских общественных организаций провели пикет, высказали свою точку зрения - это их право, и была проведена встреча жителей города с кандидатом в президенты Украины», - сказал правоохранитель.

«Были провокаторы, которые пытались прорвать цепочку. В результате один из таких активных разбил стекло автобуса. Он задержан. Кроме того, ряд граждан, которые вели себя неадекватно, пытались нарушать общественный порядок, призывали к нарушению (порядка), тоже были задержаны», - добавил ПОМЕЛКОВ.

По его словам, в пикетировании встречи приняли участие от 600 до 800 человек.

ТЯГНИБОК в конце встречи с избирателями, длившейся более двух часов, поблагодарил местные правоохранительные органы за то, что они смогли обеспечить правопорядок. Вместе с тем он выразил сожаление в связи «с непонятными моментами».

Фото Андрея Любимова /УНИАН/