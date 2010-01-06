Губернатор Севастополя отказался от встречи с Тягнибоком

Глава Севастопольской горгосударственной администрации Сергей КУНИЦЫН отклонил приглашение кандидата в президенты Украины, лидера всеукраинского объединения «Свобода» Олега ТЯГНИБОКА принять участие во встрече с избирателями.

«Исполнительная власть Севастополя неукоснительно соблюдает принцип непредубежденности к каждому из кандидатов на пост президента Украины. Закон запрещает органам исполнительной власти и местного самоуправления, их должностным лицам участвовать в предвыборной агитации», - сообщила пресс-служба администрации.

КУНИЦЫН считает, что представители исполнительной власти должны воздерживаться от участия в пиар-акциях, проводимых в поддержку кандидатов.

«(Это) послужило причиной отказа от участия представителей городской администрации во встрече», - сообщила пресс-служба администрации.

ТЯГНИБОК в среду посетил с визитом Севастополь. Активисты левых сил провели акцию протеста. Обошлось без потасовок.